البيض: قتيلان وستة جرحى في حادث مرور جنوب بلدية الأبيض سيدي الشيخ

لقي شخصان مصرعهما و أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بالمخرج الجنوبي لبلدية الأبيض سيدي الشيخ أقصى جنوب ولاية البيض, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفاد ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 على بعد 25 كلم عن بلدية الأبيض سيدي الشيخ في اتجاه بلدية البنود وذلك عقب اصطدم بين حافلة لنقل المسافرين تعمل عبر الخط الرابط بين ولايتي الشلف وأدرار وشاحنة.

وخلف الحادث وفقا لذات المصدر مقتل شخصين كانا على متن الشاحنة وإصابة ستة أشخاص أخرين كانوا على متن الحافلة.

وقد تم تحويل جثتي المتوفيين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالأبيض سيدي الشيخ كما تم تحويل المصابين نحو ذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج.

معسكر : قتيلان و جريح في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

وفي السياق نفسه ، لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر بجروح في حادث مرور وقع اليوم الجمعة بمقطع الطريق السيار شرق غرب العابر لبلدية مقطع دوز بولاية معسكر، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وحسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر الملازم الأول الطاهر مهني فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين ثم احتراق إحداهما ليلقى راكبا السيارة المحترقة البالغين من العمر 24 و 26 سنة حتفهما بينما أصيب راكب بالسيارة الثانية بجروح.

وقد تدخل عناصر مركز اسعاف الطرقات ببلدية رأس العين عميروش للحماية المدنية مدعومين بعناصر من وحدة مدينة المحمدية لتقديم الإسعافات الأولية للجريح ونقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مدينة المحمدية في حين تم نقل جثتي الضحيتين اللتين تفحمتا نحو مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

المصدر : واج