توقيف 18 منقبا عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، 18 منقبا عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 08 أوت 2019 بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت /ن.ع.4، (18) منقبا عن الذهب وضبطت (03) شاحنات، (03) مركبات رباعية الدفع،(02) دراجتين ناريتين، (03) مولدات كهربائية، (02) مطرقتي ضغط، آلة لتكسير الحجارة و(56) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة".

وأضاف ذات المصدر من جهة أخرى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني"أوقفت في عمليات متفرقة بكل من سيدي بلعباس/ن ع 2، بوسعادة/ن ع 1وتندوف/ن.ع.3، (05) تجار مخدرات وحجزت (52,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(112) قرص مهلوس"في الوقت الذي كشفت فيه عناصر الدرك الوطني ورشة لصناعة الخراطيش بالمسيلة بالناحية العسكرية الاولى وحجزت (3،5) كيلوغرام من مادة البارود و (465) خرطوشة عيار 12ملم و 16 ملم اضافة الى آلتين لتعمير الخراطيش وأغراض أخرى".

وفي إطار مكافحة التهريب، ذكر البيان أن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي حجزت بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة ، 8462 لتر من الوقود موجهة للتهريب".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج