أمن ولاية الجزائر يسطر مخططا أمنيا لتأمين المواطنين أيام عيد الأضحى

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك لتأمين المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم من خلال تسخير تعدادا بشريا بالزي الرسمي والمدني يسهرون على مدار 24 ساعة على ضمان سيرورة الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية، حسبما أفادت به ذات المصالح في بيان لها اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن هذا المخطط الأمني الخاص يهدف إلى"تعزيز القوات الشرطية العملياتية الموجودة مسبقا على أرض الميدان"، حيث ستتعزز الساحات العمومية ومناطق الترفيه وأماكن العبادة وكذا محطات نقل المسافرين والميترو و ترامواي ومحطات القطارات والأسواق والمقابر بقوات شرطة راكبة وراجلة تعمل بالزي الرسمي والمدني لمراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين.

كما ستسهر قوات الشرطة –يضيف البيان- على ضمان "الانسيابية المرورية"على غرار الطرق الرئيسية والفرعية التي ستعرف حركة مرورية كثيفة،حيث"تناشد" مصالح أمن ولاية الجزائر السواق ومستعملي الطريق إلى إحترام قوانين المرور لتفادي كل ما من شأنه تعكير فرحة العيد المبارك.

كما ذكرت مصالح أمن ولاية الجزائر أنها وضعت تحت تصرف المواطنين أرقام المديرية العامة للأمن الوطني ناهيك عن الرقم الأخضر 1548 و رقم النجدة 17 وكذا الرقم 104.

المصدر : واج