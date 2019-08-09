النفط يرتفع رغم انخفاض نمو الطلب إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

إرتفعت أسعار النفط هذا الجمعة بدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، وذلك على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية يفيد بتراجع نمو الطلب إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية لعام 2008.

فقد إرتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48ر1 دولار لتصل إلى 86ر58 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 54.34 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط في الستة شهور الأولى من 2019 ارتفع بأبطأ وتيرة منذ عام 2008، متضررا من دلائل متزايدة على تباطؤ عالمي وإحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت أسعار النفط ما يزيد عن 20 بالمئة من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في أبريل.

وفي يوليو ، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو تحالف يعرف باسم (أوبك+)،على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ للطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.

في غضون ذلك، قال مسؤول نفطي سعودي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.

كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.

المصدر : واج