رابطة الأبطال الإفريقية : فوز شبيبة القبائل على المريخ السوداني

تغلب ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، شبيبة القبائل، على المريخ السوداني بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، لحساب ذهاب الدور التمهيدي للمنافسة، جمع بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من طرف اللاعب رضا بن سايح في الدقيقة ال43 من عمر الشوط الأول، هذا وستجري مباراة الإياب يوم 23 أوت الجاري بأم درمان بالخرطوم.

وفي وقت ستبق من اليوم، تغلب الممثل الثاني في هذه المنافسة، إتحاد الجزائر على نادي سونيداب من النيجر بنتيجة (2-1) في ذهاب الدور التمهيدي جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بنيامي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج