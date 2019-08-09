كأس الكونفدرالية الافريقية : فوز نادي بارادو على نادي كامسارالغيني

تغلب ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نادي بارادو على نظيره الغيني، النادي الصناعي كامسار بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (1-0) لحساب ذهاب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية (الجزائر).

وافتتح نادي بارادو باب التسجيل في الدقيقة ال20 عبر اللاعب عبد القادر غراب، قبل أن يضيف زميله يسري بوزوق الهدف الثاني في الدقيقة ال54. وتمكن ممثل الجزائر من إضافة الهدف الثالث والأخير في الوقت بدل الضائع (د90+1) عبر اللاعب رياض بن عياد.

وستجري مباراة الإياب يوم 24 أوت بغينيا.

ويخوض الممثل الثاني في هذه المنافسة، شباب بلوزداد لقاءه يوم غد السبت (سا45ر20) بملعب 5 جويلية (الجزائر) ضد نادي القطن التشادي.

المصدر : الأذاعة الجزائرية / واج