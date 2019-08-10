حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفة لآداء الركن الأعظم للحج

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام في التوافد بكثافة إلى صعيد عرفات الطاهر مع إشراقة صباح هذا السبت ال9 من ذي الحجة ، للوقوف على صعيده الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا الجمعة، يوم التروية في "مشعر منى".

ويقف الحجاج من زوال هذا السبت إلى غاية طلوع فجر يو الغد ال10 من ذي الحجة وهو يوم النحر ،وقد وأعلن مدير الأمن العام في السعودية، وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى، وبلوغ نحو 100 ألف حاج عرفات،

وأضاف ذات المصدر، أن هيئة الأرصاد الجوية بالسعودية، توقعت، أن تكون السماء اليوم بالسعودية غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح على المرتفعات.

ويمضي الحجاج، يوم عرفة، والموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، وقتهم، في العبادة وذكر الله، أملا في تطهير ذنوبهم، والإستجابة لدعواتهم.

الجزائر تضبط الخطة النهائية لإنجاح مناسك الحج

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أكد أنه تم هذا الخميس بمكة المكرمة (السعودية) ضبط الخطة النهائية لإنجاح مناسك الحج.

وفي السياق نفسه، شدد بلمهدي على أهمية مواصلة عمل البعثة الجزائرية ورفع التحدي إلى أعلى مستوى قبيل ساعات فقط من الصعود إلى منى وعرفة لأداء نسك الحج.

وخلال لقائه بأعضاء البعثة جدد بلمهدي الدعوة إلى "الحرص على إنجاح المناسك من خلال تنسيق الجهود بين جميع مكونات البعثة والعمل بانسجام كامل لربح معركة أداء المناسك ووضع ضيوف الرحمان في أريحية تخدمهم وتوفر لهم جميع الشروط في الخيم"، هذا وحث الوزير على "مزيد من التضحية والتفاني في أداء مهمة خدمة الحجاج النبيلة قصد استكمال موسم الحج بنجاح".

وخلال زيارة قام بها إلى مصحة مكة ولقائه مع رئيس البعثة الطبية الدكتور، محمود دحمان ، أشار الوزير إلى"أهمية هذه المؤسسة الصحية من حيث التكفل بالمرضى وعلاجهم"، مشيدا بتوفرها على الأدوية التي"تم استهلاك ما يقارب 60 بالمائة منها".

وقال أن البعثة الطبية "يمكنها أن تكمل موسم الحج من خلال ما تبقى من الأدوية لفائدة الحجاج الميامين الذين قد يشكون من الأمراض الموسمية على أن يتم التكفل بالحالات المستعصية إذا وجدت على مستوى المستشفيات السعودية". وأوضح أن "الإمكانيات المتوفرة من تجهيزات مخصصة لمعاينة المرضى وفحصهم ستسمح أيضا بالتكفل بالحالات غير المعقدة في المشاعر وغيرها".

وأكد أنه"طيلة مناسك الحج ، ستتناوب البعثة الطبية على مستوى المصحة المركزية بمكة وتكون عملية المناسك بالنسبة لأعضائها بالتناوب".

وكشف الوزير أن عدد الحجاج الذين يحتاجون لرعاية خاصة خلال أداء المناسك يبلغ ستة حجاج ، إثنان منهم تتكفل بنقلهم السلطات السعودية لأداء المناسك لأنهم يقبعون في مستشفياتها حاليا وحالتهم خطيرة تحتاج لمتابعة دقيقة كونهم يعانون من مرض القلب.

ولفت إلى ضبط كل الترتيبات الطبية في التنسيق مع الطرف السعودي لتمكين الحجاج من أداء الركن الخامس من الإسلام. في حين سخرت البعثة الجزائرية " كافة الإمكانيات اللازمة لنقل الحجاج المرضى الأربعة (حالتهم غير خطيرة) إلى عرفة لأداء المناسك على غرار بقية الحجيج".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج