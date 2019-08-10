سوقرال : النقل البري مضمون في العيد باتجاه ولايات الوطن و 150رحلة إضافية مبرمجة

طمأن عزالدين بوشيدة الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية سوقرال بتوفير النقل من وإلى العاصمة انطلاقا من أي ولاية خلال يومي عيد الأضحى.

و قال بوشيدة في تسجيل للقناة الأولى إن طاقة استغلال المحطة المقدرة ب50 الف مسافر يوميا تتجاوز التدفقات المحتملة بحكم تزامن عيد الأضحى مع العطلة الصيفية وعليه يضيف بوشيدة فإن النقل سيكون مضمونا من خلال تسطيرالبرنامج العادي الذي يضمن 800رحلة يوميا وتدعيم النقل البري ب 150 رحلة اضافية احتياطية متوقعا الا يتجاوز عدد المسافرين ال 28الف في اليوم الواحد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية