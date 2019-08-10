حوادث المرور: وفاة 17 شخصا واصابة 22 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

لقي17 شخصا حتفهم وأصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال ال48 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيارت بوفاة 5 أشخاص واصابة 6 آخرين بجروح وذلك اثر اصطدام بين سيارتين (2) بالطريق الوطني رقم 14 ببلدية تاخمرات دائرة فرندا.

وفي اطار جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة، ب" 1707 تدخل ما سمح بإنقاذ 1.054 شخص من الغرق، وانتشال جثث 5 أشخاص متوفين غرقا في كل من ولايات بجاية، تيبازة، تلمسان، وهران وكذا عين تيموشنت، حيث تم تحويل الضحايا الى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية".

ومن جهة أخرى "تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال وتحويل الى المستشفى المحلي شخصين(2) متوفين غرقا بالمسطحات المائية، على مستوى كل من بلدية شرشال (تيبازة) وبلدية بوقيرات (مستغانم)