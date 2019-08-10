كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة، مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة, إثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أورده هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست/ن ع 6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 أوت 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:(01) رشاش ثقيل عيار 14،5 ملم، مع شريطي (02) ذخيرة, (59) قذيفة هاون عيار 82 ملم, (252)

طلقة عيار 23 ملم،(262) طلقة عيار 14،5ملم و(01) ماسورة لرشاش ثقيل عيار 14،5 ملم".

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، "أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان/ ن ع 2، شخصا (01) بحوزته ثلاثين (30) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر حرس السواحل بسكيكدة والطارف/ ن ع5، شخصا (01) وحجزت معدات غطس وآلات لصيد المرجان".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية،"أحبط حرس السواحل بعنابة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ(47) شخص على متن قوارب تقليدية الصنع".

المصدر : واج