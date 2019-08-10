ليبيا: مقتل إثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير ببنغازي

أفاد مصدر طبي ليبي هذا السبت، بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غرب مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وذكرت مصادر اعلامية أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غرب بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت - في وقت سابق اليوم - قرب مجمع تجاري غرب مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وقالت بعض وسائل الإعلام، أن الانفجار أسفر عن سقوط 8 ضحايا بينهم طفل.

وأكد مصدر أمني ليبي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) -أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبا لوقوع أي إختراق أمني، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

المصدر : الوكالات