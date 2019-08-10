دورة الاتحاد الدولي للتنس (نصف النهائي): إنهزام إيبو أمام السويسرية ليوني كونغ

10/08/2019 - 21:12
رياضة, تنس
إنهزمت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو في نصف نهائي دورة الاتحاد الدولي للسيدات بلاس بالماس (قران دي كاناريا) الجارية بإسبانيا، أمام السويسرية ليوني كونغ المرشحة الثامنة للتتويج بمجموعتين نظيفتين (3-6 و1-6)، اليوم السبت.
وكانت اللاعبة الجزائرية قد تأهلت للمربع الذهبي على حساب الألمانية سارة ريبيكا سيكوليتش بمجموعتين دون رد (6-2 و 6-1).
وستجري المباراة النهائية غدا الأحد بين السويسرية كونغ و المصرية ميار شريف (المرشحة 6) الفائزة بدورها على الفرنسية أماندين هاس (المرشحة 2) بمجموعتين لواحدة (7-5, 3-6 و 6-4).
وتجري هذه الدورة الخاصة باللاعبات المحترفات والتي رصدت لها جوائز بقيمة 25.000 دولار أمريكي, على أراضي ترابية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج