الـجـزائــر تستقبل هـذا الأحد أول أيــام عــيد الأضحى الـمبـارك

يستعد الجزائريون لإحياء عيد الأضحى هذا الأحد بنحر الأضاحي وبكل ما تحمله هذه المناسبة من معاني الرحمة والتضامن والتغافر، إقتداء بالسنة النبوية وبأصول الدين المبنية على التسامح والتأزر .

وقد أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة عيد الأضحى، فان يومي الاحد 11والاثنين 12 أوت 2019،الموافق لل10 وال11 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجري، سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه"يتيعن على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة"إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الاجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الاعياد القانونية.

الحماية المدنية تذكر المواطنين بالتعليمات الوقائية لتفادي تسجيل حوادث خلال نحر الأضحية

وقد ذكرت الحماية المدنية المواطنين بضرورة إحترام التعليمات الوقائية من أجل تفادي تسجيل حوادث بسبب استعمال أدوات النحر وهذا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وفي هذ الاطار، تدعو الحماية المدنية كافة المواطنين الى"التحلي بالحيطة والحذر من خلال التقيد بتعليمات أمنية للوقاية من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح واستعمال أدوات النحر(السكاكين، السواطير والمشاعل... الخ) والتي تتسبب كل عام في تسجيل ضحايا من بينهم أطفال".

وتنص تعليمات مصالح الحماية المدنية على وجوب وضع مختلف مستلزمات النحر كالسكاكين والسواطير بعيدا عن متناول الأطفال والإلتزام بالتخزين الجيد للمشاعل وأجهزة الطهي، الى جانب مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز الى أجهزة الطهي وسلامتها.

وفي حال وقوع أي حادث أو حريق، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين الى الإتصال بمصالحها على الرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.

وضع تشكيلات أمنية مناسبة خلال أيام عيد الاضحى لضمان الأمن العمومي للمواطن

جدير بالذكر، إتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجـراءات بمناسبة عيد الأضحى، بوضع"تشكيلات أمنية مناسبة عبر كافة التراب الوطني لضمان الأمن والسكينة العموميين للمواطن"، لاسيما"عبر طرق المواصلات والتجمعات السكانية، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، أن قيادة الدرك الوطني، وضعت خلال أيام عيد الأضحى المبارك لسنة 2019 "تشكيلات أمنية مناسبة عبر كافة التراب الوطني لضمان الأمن والسكينة العموميين للمواطن، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في أجواء ملائمة، لاسيما عبر طرق المواصلات والتجمعات السكانية التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقل هام للسيارات والمسافرين سواء داخل المدن أو خارجها أوما بين الولايات".

وحسب ذات المصدر فان"وحدات الدرك الوطني بكل تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن متواجدة ومنتشرة خلال هذه المناسبة"وهذا ب"وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات ووحدات التدخل عبر مداخل ومخارج المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار (شرق - غرب) وكل طرق المواصلات بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وكذا تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين".

وأشار نفس المصدر أيضا الى"تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة وذلك من خلال الحضور الدائم والمستمر في الميدان عبر كافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة، من أجل التدخل السريع عند الضرورة ومد يد المساعدة للمواطنين".

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم "ضمان سهولة حركة المرور والتنقل عبر طرق المواصلات، ما بين ولايات الوطن عبر وسائل النقل العامة والخاصة"، الى جانب"برمجة طلعات جوية لتدعيم الوحدات المتواجدة في الميدان".

وتذكر قيادة الدرك الوطني أنه وفي إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، فإن الرقم الأخضر 10.55 والمواقع الإلكترونية "tariki.dz " و"https://ppgn.mdn.dz"الخاص بالشكاوي المسبقة موضوعة تحت الخدمة المستمرة.

الـمـصــدر : الإذاعـــة الـجـزائــريــة / واج