الجزائريون يحيون أول أيام عيد الأضحى في جو من التراحم و التغافر

11/08/2019 - 09:16

أحي الجزائريون على غرار باقي شعوب العالم الإسلامي هذا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك في جو مليء بالتغافر والتراحم و التكافل بين أفراد المجتمع.

هذه الأجواء تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.

المناسبة الدينية هذه ذكر فيها  الأئمة  بفضل  التسامح و التزاور ونبذ عوامل التفرقة والفتنة ورص الصفوف ، ليتوجه بعد ذلك جموع المصلين مباشرة إلى نحر أضاحيهم إقتداءًا بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكلهم طمعا في التقرب من الله عزوجل.
 

 

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