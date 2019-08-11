الجزائريون يحيون أول أيام عيد الأضحى في جو من التراحم و التغافر

11/08/2019 - 09:16
الجزائر
المناسبة الدينية هذه ذكر فيها الأئمة بفضل التسامح و التزاور ونبذ عوامل التفرقة والفتنة ورص الصفوف ، ليتوجه بعد ذلك جموع المصلين مباشرة إلى نحر أضاحيهم إقتداءًا بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكلهم طمعا في التقرب من الله عزوجل.
أحي الجزائريون على غرار باقي شعوب العالم الإسلامي هذا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك في جو مليء بالتغافر والتراحم و التكافل بين أفراد المجتمع.
هذه الأجواء تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.
المناسبة الدينية هذه ذكر فيها الأئمة بفضل التسامح و التزاور ونبذ عوامل التفرقة والفتنة ورص الصفوف ، ليتوجه بعد ذلك جموع المصلين مباشرة إلى نحر أضاحيهم إقتداءًا بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكلهم طمعا في التقرب من الله عزوجل.