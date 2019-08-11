الجزائريون يحيون أول أيام عيد الأضحى في جو من التراحم و التغافر

أحي الجزائريون على غرار باقي شعوب العالم الإسلامي هذا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك في جو مليء بالتغافر والتراحم و التكافل بين أفراد المجتمع.

هذه الأجواء تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.

المناسبة الدينية هذه ذكر فيها الأئمة بفضل التسامح و التزاور ونبذ عوامل التفرقة والفتنة ورص الصفوف ، ليتوجه بعد ذلك جموع المصلين مباشرة إلى نحر أضاحيهم إقتداءًا بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكلهم طمعا في التقرب من الله عزوجل.

