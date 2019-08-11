حجاج بيت الله الحرام يشرعون في رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شرع أكثر من مليوني حاج ببيت الله الحرام هذا الأحد أول أيام التشريق، في رمي الجمرات الثلاث، مواصلين مناسك الحج.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عادوا أمس إلى منى بعد أداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة ،حيث قاموا ليلة أمس بجمع الحجرات في مزدلفة، قبل رميها اليوم في أول أيام التشريق

وأيام التشريق ثلاثة، يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد منى ابتداءً من اليوم، بعد أن باتوا فيها الليلة الماضية استعدادا لرمي الجمرات الثلاث.

ومن أراد التعجيل يبيت فيها يومين فقط لقوله تعالى: “واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون”.