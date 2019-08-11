ضيوف الرحمان يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

توجه حجاج بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة هذا الأحد لأداء طواف الإفاضة ، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من شعيرة الحج المقدسة.

وبدأ أزيد من مليوني حاج ، فجر الأحد، أول أيام عيد الأضحى (10 ذي الحجة) أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى.

وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج ، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع طوافا واحدا، فيما يتحلل بعده الحاج التحلل الأكبر ثم يسعى بين الصفا والمروة، وذلك بعد التحلل الأصغر من الإحرام في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت قوات الأمن السعودي إنها سخرت"جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة، في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية والتى تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد قصد تمكين الحجاج من أداء صلاتهم بكل يسر وسهولة".

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث ، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى) ، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط،حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

المصدر : واج