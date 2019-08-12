الجزائريون يحيون ثاني أيام عيد الأضحى في جو من التراحم و التغافر و التزاور

12/08/2019 - 09:00

يحرص الجزائريون  في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على ترسيخ قيم التسامح و التغافر و التزاور من خلال الحفاظ على صلة الرحم و وزيارة المقابر 

 وإن كان زخم التكنولوجيا قد قلل من زيارات الأهل و الأقارب في هذه المناسبة الدينية إلا أن الأغلبية من الجزائريين لايزالون يواظبون على احياء صلة الرحم والمبادرة بالصلح و التسامح مع من اختلفوا معهم  لتكتمل فرحة العيد وهي الأجواء  التي تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.

وللعيد نكهة خاصة و فرحة كبيره تدخل قلوب المواطنين الذين يتوقون لمستقبل أفضل للجزائر في ظل هذه الظروف التي تمر بها .

 

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