الجزائريون يحيون ثاني أيام عيد الأضحى في جو من التراحم و التغافر و التزاور

يحرص الجزائريون في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على ترسيخ قيم التسامح و التغافر و التزاور من خلال الحفاظ على صلة الرحم و وزيارة المقابر

وإن كان زخم التكنولوجيا قد قلل من زيارات الأهل و الأقارب في هذه المناسبة الدينية إلا أن الأغلبية من الجزائريين لايزالون يواظبون على احياء صلة الرحم والمبادرة بالصلح و التسامح مع من اختلفوا معهم لتكتمل فرحة العيد وهي الأجواء التي تعكس القيم السامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتبرز أصالة الشعب الجزائري وكرمه.

وللعيد نكهة خاصة و فرحة كبيره تدخل قلوب المواطنين الذين يتوقون لمستقبل أفضل للجزائر في ظل هذه الظروف التي تمر بها .