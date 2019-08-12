في أول أيام التشريق الحجاج يرمون الجمرات في مشعر منى

يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وقد أحصت السلطات السعودية توافد نحو مليونين ونصف المليون حاج على المشاعر هذا الموسم.

وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات كذلك يكبر الحاج مع كل رمية.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، وتبدأ يوم 11 من ذي الحجة، حيث يبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 قبل غروب شمس يوم غد الثلاثاء بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم التوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت أمس أن عدد الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام بلغوا 2.489.406 حاج.

ووفقا لإحصاءات السعودية، فإن أعداد الحجاج لهذا العام زادت على العام الماضي بواقع 117731 حاجا.

المصدر : الاذاعة الجزائرية