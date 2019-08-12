6 وفيات في صفوف الحجاج الجزائريين

توفي مساء أمس الأحد حاجين جزائريين إثنين بمنى بالبقاع المقدسة ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية موسم الحج إلى 6 حالات .

ونقل موفد الاذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة ان "الأمر يتعلق بالسيد مامي محمد كمال من مواليد 12 ديسمبر 1951 (68 سنة) بالمدية توفي إثر سكتة قلبية وهو يقوم برمي الجمرات مرتديا لباس الإحرام" و هو الخبر الذي أكده رئيس البعثة القنصلية الجزائرية .

أما حالة الوفاة الثانية فهي للحاج "علوش عبد القادر (63 سنة) من بلدية برج السباط ولاية قالمة توفي بالمخيم رقم 96 الذي يبيت به بمنى إثر سكتة قلبية حادة علما أنه كان يعاني من مشاكل صحية ".

من جهة أخرى وبخصوص عدد الحجاج الذين ظلوا الطريق صرح رئيس وفد الحماية المدنية العقيد براهيمي بلقاسم ان عددهم "بلغ لحد اليوم بمنى 115 حاجا وحاجة حيث تم العثور عليهم وتوجيههم الى خيمهم" .

وأشار إلى أن عدد التائهين في ال 24 ساعة الأخيرة بمنى بلغ سبعة حجاج ومازالت عملية البحث عنهم جارية ".

وبدوره ذكر رئيس فرع المشاعر بمكة العقيد مولاي خليفة أنه تم تسخير 70 عنصرامن الحماية المدنية مختصين في عملية البحث عن التائهين مزودين بالرايات الوطنية ".