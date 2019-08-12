التجارة الخارجية: تسجيل عجز بقيمة 19ر3 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقيمة 18ر3 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2019 مقابل عجز قدر ب 84ر2 مليار دولار سجل في نفس الفترة من سنة 2018، حسبما علمت وأج من المديرية العامة للجمارك.

و بلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 96ر18 مليار دولار مقابل 29ر20 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 اي انخفضت بنسبة -57ر6 %، حسب معطيات مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك.

أما الواردات فقد بلغت 14ر22 مليار دولار مقابل 14ر23 مليار دولار لسنة 2018 مسجلة بذلك انخفاض ب -30ر4%.

و تضيف ذ ات المديرية انه خلال السداسي الاول غطت الصادرات الواردات في حدود 86% مقابل 88% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و مثلت المحروقات حصة الأسد في صادرات الجزائر بنسبة 10ر93 من الحجم الاجمالي للصادرات حيث قدرت ب 65ر17 مليار دولار مقابل 84ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي سجلت انخفاضا بنسبة -31ر6%.

و فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتقدر ب31ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول اي بنسبة 90ر6% من الحجم الاجمالي للصادرات مقابل 45ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 مسجلة بذلك انخفاضا ب -01ر10%.

و تشكلت الصادرات من المواد نصف المصنعة بقيمة 12ر995 مليون دولار مقابل 94ر1.129 مليار دولار في 2018 مسجلة ( -93ر11%) و المواد الغذائية ب 02ر208 مليون دولار مقابل 33ر202 مليون دولار (+81ر2%) و العتاد الصناعي ب77ر44 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار (-23ر12%).

و تشكلت كذلك من المواد الخام بقيمة 53ر40 مليون دولار مقابل 36ر52 مليون دولار (-58ر22%) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 10ر19 مليون دولار مقابل

42ر17 مليون دولار (+62ر9%) اضافة الى العتاد الفلاحي بقيمة 19ر0 مليون دولار مقابل 09ر0 مليون دولار خلال نفس الفترة من السن الماضية مسجلة ارتفاعا ب +07ر110%.

انخفاض بنسبة 62% من واردات الوقود

اما فيما يتعلق بالواردات تراجعت خمس من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السداسي الاول من سنة 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

و انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة و الزيوت (وقود) بنسبة 22ر62 % حيث قدرت قيمتها ب51ر 275 مليون دولار مقابل 32ر729 مليون دولار.

و قدرت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 127ر4 مليار دولار مقابل 613ر4 مليار دولار (-52ر10%)، حسب الارقام التي قدمتها مديرية الجمارك.

و لوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده ب06ر253 مليون دولار مقابل 41ر275 مليون دولار (-12ر8%) و كذلك بالنسبة للعتاد الصناعي ب 41ر7 مليار دولار مقابل 82ر7 مليار دولار (- 24ر5%) و اخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 22ر3 مليار دولار مقابل 30ر3 مليار دولار (-36ر2%).

في المقابل عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة و يتعلق الامر بالمواد نصف المصنعة التي قدرت فاتورتها ب 80ر5 مليار دولارمقابل 42ر5 مليار دولار (+12ر7%) اضافة إلى المواد الخام التي قدرت ب 07ر1.04 مليار دولار مقابل 44ر974 مليون دولار (+04ر7%).

فرنسا أول زبون و الصين أول ممون للجزائر

و بخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال السداسي الاول من سنة 2019 فقد مثل أول ست (06) زبائن ما يقارب 53% من صادرات الجزائر.

و قد تقدمت فرنسا على ايطاليا حيث اصبحت أهم زبون ب 660ر2 مليار دولار أي بنسبة 14% من اجمالي الصادرات الوطنية (+98ر14%) لتليها بعد ذلك ايطاليا ب

501ر2 مليار دولار (-41ر16%) ثم اسبانيا ب 259ر2 مليار دولار (- 03ر11 %) و الولايات المتحدة الامريكية 597ر1 مليار دولار (-74ر17%) و بريطانيا العظمى ب 184ر1 مليار دولار (29ر16%).

و بالنسبة لأهم مموني الجزائر يمثل الخمس (05) الأوائل أكثر من 50% خلال السداسي الاول من 2019.

و لا تزال الصين تتصدر قائمة أهم الممونين ب 219ر4 مليار دولار (أكثر من 19% من اجمالي الواردات الجزائرية) مسجلة ارتفاعا ب 14ر23% ثم تليها

فرنسا ب 144ر2 مليار دولار (-93ر5%) و اسبانيا ب678ر1 مليار دولار (-93ر5%) و ألمانيا ب 643ر1 مليار دولار (-83ر0%) و اخيرا ايطاليا ب 577ر1 مليار دولار (-42ر17%).