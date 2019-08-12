وزارة التجارة : نسبة الالتزام بنظام المداومة بلغت 99 بالمئة عبر الوطن

أكد عيسى بكاي مدير النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة التزام التجار بنظام المداومة عبر الوطن خلال يومي عيد الاضحى بنسبة 99 بالمئة .

وفي اتصال للقناة الأولى أوضح ممثل وزارة التجارة أن نظام المداومة لا يعني الزام اغلبية التجار بالعمل بل أن الامر يتعلق بضمان حد معقول من الخدمة للمواطنين .

جاء ذلك للرد على انشغالات المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم لعدم التزام التجار بنظام المداومة الذي أقرته وزارة التجارة في اليوم الثاني لعيد الأضحى

ففي جولة استطلاعية للقناة الأولى عبر أحياء العاصمة الكبرى نقل المواطنون الصعوبات التي واجهوها في رحلة البحث عن المواد الغذائية و الخضر و الفواكه وحتى إن وجدت فإن أسعارها تكون حسبهم ملتهبة

هذا فيما وقفت القناة الأولى على عدد قليل للمحلات المفتوحة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية .