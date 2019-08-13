النفط يتراجع الى 58 دولار بفعل مخاوف من ضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء لتستقر في حدود 58 دولارا بفعل مخاوف من ضعف الطلب لكن جهود خفض الانتاج من طرف كبار المنتجين لا زالت سارية لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 06.43 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 8ر0بالمئة عن آخر تسوية إلى 09ر58 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 8ر0 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 52ر54 دولار للبرميل.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

ويتوقع محللون أن تدعم المملكة الأسعار قبيل خطط طرح شركة أرامكو السعودية والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير كانون الثاني الماضي.

لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.

كما تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.