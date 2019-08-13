وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 6 حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة شخص وإصابة شخصين بجروح اثر انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية أولاد براهيم.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، بإخماد 51 حريقا تسبب في إتلاف 125 هكتار مساحة غابية، 72 هكتار مساحة أدغال، 137 هكتار مساحة أحراش وحشائش، إضافة إلى 4050 حزمة تبن و237 شجرة مثمرة، إلى جانب تدخل ذات الوحدات من أجل إخماد حريقين حضري بكل ولايتي المسيلة والجزائر دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

وفي إطار جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، قامت مصالح الحماية المدنية بـ 350 تدخل سمح بإنقاذ 259 من الغرق الحقيقي وكذا تقديم الإسعافات لـ 20 شخصا.

كما تم أيضا انتشال جثة شخص توفي غرقا بشاطئ ممنوع للسباحة بالمكان المسمى عين بن سلطان ببلدية عنابة.