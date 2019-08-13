هدام :تعميم تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة عبر الوطن

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام هذا الثلاثاء عن تعميم عملية تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة والمعمول به بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأبرز هدام خلال زيارة عمل وتفقد لمختلف مرافق القطاع بولاية تيبازة استفادة ولايات الجنوب والهضاب العليا من نظام تعويض التوقف عن العمل في حال بلوغ درجات الحرارة 48 بالجنوب و44 بالهضاب العليا مضيفا انه سيتم تعميم هذه العملية على المستوى الوطني.

كما أشار وزير العمل إلى إشادة الجمعية العالمية للضمان الاجتماعي وبعض الدول بالتجربة الجزائرية في هذا المجال.

المصدر:الإذاعة الجزائرية