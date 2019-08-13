الوكالة الوطنية للنفايات :تجميع 40ألف طن من نفايات الأضاحي

سجلت الوكالة الوطنية للنفايات جمع ما يقارب ال 40 الف طن من النفايات الخاصة بأضحية العيد وفق نظام معلوماتي متطور.

وصرحت سارة تازورت المكلفة بالاعلام و الاتصال على مستوى الوكالة في تسجيل للقناة الأولى أن ما يقارب ال40 الف طن من النفايات الخاصة بالأضاحي و تتعلق بالجلود و نفايات أخرى تم جمعها خلال يومي العيد

وأضافت المكلفة بالاعلام انه ومنذ بداية العام الجاري تم إحصاء ارتفاع قدره 10 بالمئة في كمية النفايات المنزلية وفق نظام معلوماتي متطور يصنف النفايات من حيث الكم و النوعية ما يساهم في وضع الدراسات و الدعم التقني للجماعات المحلية .