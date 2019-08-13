ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 10 حالات

ارتفع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 10 حالات بعد تسجيل اليوم الثلاثاء ثلاث وفيات جديدة في صفوف الحجاج الجزائريين حسب رئيس البعثة القنصلية الجزائرية.

وصرح السفير عبد القادر حجازي أن الأمر يتعلق بالسيدة "حماني فاطمة المولودة في 12 يونيو 1949 بتابلاط بالمدية التي توفيت بسبب دواعي صحية" .

وأضاف أن المتوفي الثاني هو "الحاج بوجلال عبد الرحمان المولود في 9 مارس 1947 بتلمسان الذي توفي اثر نزيف داخلي حاد حيث كان قد خضع من قبل في الجزائر لعملية جراحية في القلب ".

و حسب السفير حجازي أن حالة الوفاة الثالثة هي للحاج الطيب الطيب المولود في الفاتح يناير 1935 بغليزان توفي اثر توقف الدورة الدموية" .

من جهة أخرى وحسب رئيس البعثة الطبية الدكتور محمود دحمان فان " الحجاج الثلاثة توفوا بمستشفى منى اثر إرهاق جسدي بعد الانتهاء من تأدية مناسكهم موضحا ان جثامين الحجاج سيتم دفنها غدا صباحا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية