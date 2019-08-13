وهران : تنصيب سليم ايلاس مديرا عاما لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021

أشرف وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي اليوم الثلاثاء بوهران على مراسم تنصيب نجم السباحة الجزائرية السابق، سليم ايلاس، مديرا عاما للطبعة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستحتضنها وهران سنة 2021.

وجرت مراسم التنصيب بمقر اللجنة التنظيمية لهذا الحدث الرياضي الدولي الكائن بالواجهة البحرية لوسط مدينة وهران بحضور شخصيات رياضية وكذا السلطات المحلية.

و اعتبر الوزير أن تعيين سليم ايلاس لتسيير اللجنة التنظيمية لهذه الألعاب المتوسطية هو بمثابة "عرفان وتأكيد" على الثقة التي تستحقها الكفاءات الرياضية الشابة لا سيما وأن ايلاس "حاز على العديد من الألقاب ويكتسب خبرة واسعة في المجال بالنظر إلى مشواره الرياضي الحافل".

وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تتوفر أيضا على الكثير من الكفاءات الشبانية والأبطال الرياضيين العالميين الذين ستكون خبرتهم الطويلة وتعدد مشاركاتهم في الألعاب الأولمبية والمتوسطية "مصدر إثراء للجزائر لإنجاح العرس الرياضي الدولي المنتظر بوهران في 2021".

وفي هذا الصدد أشرف وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على تنصيب كل من اللاعبة الجزائرية الدولية السابقة لكرة اليد زهور قيدوش كمديرة للإدارة العامة للجنة التنظيمية للتظاهرة بينما تم تنصيب ياسين أعراب على رأس اللجنة الرياضية.

وفي سياق متصل أعرب برناوي عن رضاه بالنسبة لوتيرة تقدم أشغال المنشآت المعنية باحتضان الألعاب المتوسطية على غرار المركب الرياضي ببلقايد (شرق وهران) وكذا القرية الأولمبية وغيرهما.

وذكر في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على عملية التحضير المشكلة من عدة قطاعات تقنية "عاكفة عن كثب للإسراع في وتيرة الانجاز وخاصة لضمان النوعية في الانجاز"، مبرزا أن المنشآت الجاري تجسيدها بوهران "تنجز وفق معايير عصرية".

وأشار في هذا الجانب الى أن نسبة تقدم انجاز المنشآت المذكورة قد تجاوزت في مجموعها "80 بالمائة"، مبينا أن الدولة تضع جميع الإمكانيات لإنجاح هذه الألعاب "وحتى تصبح الجزائر قطبا رياضيا إقليميا بامتياز".

وأضاف أيضا أن الجزائر ستقدم عرضا حول وتيرة التحضير لهذا الموعد الرياضي المتوسطي نهاية الشهر الجاري أمام اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط دون أن يحدد البلد الذي سيحتضن هذا الاجتماع، مبرزا أن اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية بصدد تحضير تقرير مفصل حول عملية التحضير للطبعة ال19 للألعاب المتوسطية.

وذكر برناوي أيضا أنه سيتم انتهاز فرصة هذا الاجتماع لمحاولة إدراج رياضة التجذيف ضمن الألعاب المقررة بوهران والتي لم يتم برمجتها ضمن منظومة الألعاب المسطرة من قبل اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.