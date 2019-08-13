مرداسي ستوقع هذا الأربعاء على مذكرة تفاهم مع أمريكا في مجال حماية التراث الثقافي مرداسي ستوقع هذا الأربعاء على مذكرة تفاهم مع أمريكا في مجال حماية التراث الثقافي

تقوم وزيرة الثقافة مريم مرداسي من 14 إلى 16 أغسطس الجاري بزيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث ستوقع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال حماية التراث الثقافي وفق بيان لوزارة الثقافة اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى "تقييد استيراد مواد أثرية من الجزائر إلى الولايات المتحدة والحد من نهب المواد الأثرية" الجزائرية و"الإتجار غير المشروع بها طبقا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 ...".

وتأتي زيارة مرداسي في إطار "تعزيز التعاون الثقافي" بين البلدين حيث ستجري محادثات مع "كبار المسؤولين الأمريكيين في قطاع الثقافة" حول سبل ترقية التعاون الثقافي في شتى المجالات يضيف البيان.

المصدر : وأج