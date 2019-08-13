بن سبعيني يقترب من التوقيع لمونشنغلادباخ الألماني

اقترب الدولي الجزائري ومدافع نادي رين الفرنسي (الرابطة الأولى)، رامي بن سبعيني، من الانضمام إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث يرتقب تنقله إلى ألمانيا "خلال الساعات القليلة المقبلة" لاجتياز الفحص الطبي تحسبا لإمضائه، حسب ما أعلن عنه موقع "غول" المتخصص.وكشف الموقع ان اللاعب المتعدد المناصب للفريق الوطني لم يحضر للحصة التدريبية اليوم الثلاثاء مع تشكيلة رين.

وحسب الإعلام الفرنسي فإن النادي الألماني، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس لـــ"البوندسليغا"، اقترح مبلغ 10 ملايين أورو لملعب رين لانتداب بن سبعيني الذي ينتهي عقده مع نادي منطقة البروتون الفرنسية في 2020.

وكان رئيس نادي رين، اوليفيي ليتانغ، قد أكد يوم الخميس الماضي للإعلام الفرنسي فرضية انتقال اللاعب الجزائري، الذي حقق موسما ايجابيا عرف تتويجه بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان (2-2، ضربات الترجيح 6-5).

و أفاد مسؤول النادي: "هناك عروض لبن سبعيني من ألمانيا ونحن لسنا بعيدين على اتفاق رسمي، في انتظار قرار اللاعب".

و التحق بن سبعيني (24 سنة)، خريج أكاديمية بارادو، بالنادي الفرنسي في 2016 بعدما لعب معارا لنادي لييرس البلجيكي ثم مونبيليي الفرنسي.

كما ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر (21 يونيو - 19 يوليو).

المصدر : وأج