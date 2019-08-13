البطولة الأولى : الجولة الأولى تشهد تغييرات على أربع مباريات

أدرجت الرابطة المحترفة لكرة القدم تغييرات على مواقيت انطلاق أربع مباريات من الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" والمقررة أيام الخميس والجمعة والسبت، في حين غيرت الميدان الذي يحتضن لقاء نصر حسين داي-شبيبة القبائل، حسب ما كشفت عنه الهيئة الكروية على موقعها الرسمي.

ويتعلق الأمر بكل من مباريات أهلي برج بوعريريج-شباب بلوزداد، نجم مقرة-اولمبي الشلف، مولودية الجزائر-جمعية عين مليلة و مولودية وهران-اتحاد بلعباس. ويأتي هذا التغيير بعد طلب تلقته الرابطة من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون، يضيف المصدر.

وتم تقديم لقاء أهلي برج بوعريريج-شباب بلوزداد، المقرر بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، إلى الساعة 30ر20 بدلا عن 30ر21، يوم الخميس، في حين تمت برمجة مواجهة نجم مقرة-اولمبي الشلف يوم الخميس أيضا بملعب 8 ماي 1945 بسطيف ابتداء من الثامنة مساء.

وفيما يخص مقابلة مولودية الجزائر أمام جمعية عين مليلة، فقد تم تأخيرها بنصف ساعة وذلك من 30ر20 إلى 00ر21 يوم الجمعة. أما بالنسبة لمباراة مولودية وهران أمام اتحاد بلعباس، فقد طرأ عليها تغيير طفيف، حيث ستنطلق على الساعة 45ر20 عوضا عن 30ر20 يوم السبت.

من جهة أخرى، نقلت الرابطة المحترفة لقاء نصر حسين داي - شبيبة القبائل من ملعب 5 جويلية إلى ميدان أول نوفمبر بالمحمدية، كما غيرت توقيت المقابلة من 30ر20 إلى 00ر17.

برنامج مباريات الجولة الأولى:

الخميس 15 أغسطس:

سطيف (8 ماي) : نجم مقرة - اولمبي الشلف (00ر20) دون جمهور

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر20) دون جمهور

بشار (20 أوت) : شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (30ر20)

المحمدية (أول نوفمبر) : نصر حسين داي - شبيبة القبائل (00ر17)

بجاية : أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (30ر20)

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو (00ر21)

الجمعة 16 أغسطس:

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة (00ر21)

السبت 17 أغسطس:

وهران (احمد زبانة): مولودية وهران - اتحاد بلعباس (45ر20).

المصدر : وأج