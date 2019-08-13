جيجل : نفوق دلفين بشاطئ الشلالوة

شهد شاطئ الشلالوة المحروس الواقع ببلدية جيجل اليوم الثلاثاء نفوق دلفين، حسبما اكده شهود عيان. و أوضح السيد ياسين ب. شاهد عيان وأول من اتصل بالدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055، انه شاهد الدلفين ملقى بالشاطئ عند ممارسته لرياضة المشي، مؤكدا ان احد الصيادين كان يحاول إسعافه ''من خلال محاولة إرجاعه للبحر''.

و أضاف بان ''أمواج البحر كانت تعيده إلى الشاطئ في كل مرة''. وفي تصريح لـه ، أكدت مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، نادية رمضان، خبر نفوق الحيوان، مضيفة انه يعد "من صغار الدلافين و يبلغ طوله 1،20 م ووزنه 100 كغ".

و قالت بان هناك ست أنواع من الدلافين تظهر دوريا عبر الشريط الساحلي لولاية جيجل ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

المصدر : وأج