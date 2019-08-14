أكثر من 2800 تدخل للحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2877 تدخل خلال الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 13 أوت 2019 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية .

وأوضح النقيب نسيم برناوي أن وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على اثر عدة حوادث مرور منها 06 الأكثر دموية تسببت في وفاة 03 أشخاص و إصابة 26 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف اعوان الحماية المدنية ، أثقل حصيلة كانت علي مستوى ولاية المسيلة بوفاة 01 شخص و إصابة 02 أخرين بجروح و ذلك اثر إنقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية ودائرة أولاد براهيم.

فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية و النخيل قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 51 حريق ( 17 حريق غابة، 09 حريق أدغال، 19 حريق أحراش، 07 حريق محاصيل) هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 125 هكتار مساحة غابية، 72 هكتار مساحة أدغال، 137 هكتار مساحة أحراش و حشائش، 4050 حزمة تبن و 237 شجرة مثمرة.

و في إطار جهاز حراسة الشواطئ و الإستجمام خلال نفس الفترة حيث قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 350 تدخل ما سمح بإنقاذ 259 من الغرق الحقيقي شخص وتقديم الإسعافات لـ 20 شخص ، و للأسف انتشال جثة 01 شخص متوفي غرقا في ولاية: عنابة بشاطئ ممنوع للسباحة شاطئ صخري بالمكان المسمى عين بن سلطان ببلدية عنابة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من اجل إخماد 02 حريقين حضري و مختلف بكل ولايتي المسيلة والجزائر، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.