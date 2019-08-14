رامي بن سبعيني ينضم إلى مونشنغلادباخ الألماني لأربع سنوات

انضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بعقد مدته أربع سنوات، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح سهرة الثلاثاء، حسب ما تداولته المواقع المتخصصة اليوم الأربعاء.

واوضح المدير الرياضي للنادي الألماني ماكس ايبرل : "رامي هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه، لأنه بإمكانه اللعب كظهير أيسر وكمدافع محوري، وسيساهم بتجربته التي خاضها خلال ثلاث سنوات مع ناديه في البطولة الفرنسية".

وأفادت بعض المواقع أن قيمة انتقال اللاعب الجزائري تقارب 10 ملايين أورو، علما أن عقده ينتهي مع نادي ران الفرنسي في 2020.

وكان رئيس نادي رين، اوليفيي ليتانغ، قد أكد يوم الخميس الماضي للإعلام الفرنسي فرضية انتقال اللاعب الجزائري، الذي حقق موسما ايجابيا اختتم بالتتويج بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان.

وكان مسؤول النادي قد أفاد: "هناك عروض لبن سبعيني من ألمانيا ونحن لسنا بعيدين عن اتفاق رسمي، في انتظار قرار اللاعب".

وبهذا سيشارك بن سبعيني (24 سنة) في منافسة أوروبا ليغ بعدما انهى فريقه الموسم الماضي في المركز الخامس ضمن "البوندسليغا".

و انضم خريج أكاديمية بارادو للنادي الفرنسي في 2016 بعقد مدته اربع سنوات حيث شارك في 98 مقابلة مع أصحاب الزي الاحمر والأسود مسجلا ثلاثة أهداف. كما تقمص ابن مدينة قسنطينة ألوان ناديي ليرس البلجيكي ثم مونبيليي الفرنسي على سبيل الاعارة.