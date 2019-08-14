اتهاء آجال اقتناء قسيمة السيارات هذا الخميس ومديرية الضرائب تؤكد تسهيل العملية

تنتهي هذا الخميس الـ15 أوت آجال اقتناء قسيمات السيارات والمديرية العامة للضرائب أكدت اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل العملية للمواطنين.

وفي هذا الجانب أكد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للضرائب بن علي براهيم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه العملية ستتواصل إلى غاية الـ15 من الشهر الجاري دون اجراء أي تغيير في التسعيرة .

وفي أصداء نقلتها القناة الإذاعية الأولى على مستوى بعض قبضات الضرائب بالعاصمة أكد بعض المواطنين على عدم وجود أي ارتفاع أو تغيير في أسعار قسيمة السيارات التي تقدر ب150 دج مثل السنة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى توفر كل أنواع القسيمات بمكاتب البريد والمواصلات وقبضات الضرائب حتى أيام السبت.

المصدر:الإذاعة الجزائرية