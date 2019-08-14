هيئة الانتخابات في تونس تقبل مبدئيا 26 ترشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس،أنها قبلت أوليا 26 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ 15 سبتمبر المقبل.

وأفاد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا، خلال مؤتمر صحفي هذا الاربعاء بأن مجلس الهيئة قرر بعد دراسته لملفات المرشحين قبول 26 ملف ترشح أوليا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أي بنسبة قبول بلغت 8ر26 بالمائة من جملة الملفات المترشحة البالغ عددها 97 ملفا.

وأوضح أن المقبولين يتوزعون بين 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين اثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا من بينهم 57 لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي، و14 ملفا لعدم توفر التزكيات، لافتا إلى أن المرفوضين هم 62 مترشحا و9 مترشحات.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد فتحت آجال الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في الـ 25 جويلية الماضي، خلال الفترة بين الـ 2 والـ9 أوت الجاري،وحددت أمس الثلاثاء آخر أجل لإعلان قائمة المقبولين لخوض السباق نحو قصر قرطاج.