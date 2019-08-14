التحضيرات لأولمبياد الشباب-2022 : 61 رياضيا جزائريا يشرعون في تربص ببودابست

يشرع واحد وستون رياضياً 61 جزائريا ابتداء من هذا الخميس في تربص تحضيري بالعاصمة المجرية بودابستي بمناسبة إطلاق عملية إعداد المواهب الرياضية الشابة من مختلف التخصصات تحسبا للألعاب الأولمبية للشباب 2022 التي تحتضنها داكار (السنغال)ي حسب بيان اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

و بمبادرة من الهيئة الأولمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية سيشهد هذا التربص مشاركة 61 رياضياً (54 إناث و 7 ذكور) يمثلون عشرة تخصصات وهي : كرة السلة (7 رياضيين) ي كرة اليد (10 رياضيين) ي الكرة الطائرة (10 رياضيين) ي ألعاب القوى (3 ??رياضيين) ي المبارزة (10 رياضيين) ي الجمباز (3 رياضيين) ي التايكوندو (3 رياضيين) ي السباحة (5 رياضيين) ي الجودو (5 رياضيين) والمصارعة (5 رياضيين).

"يمثل هذا المعسكر التدريبي ي الذي سيستمر حتى 28 أغسطس ي بداية عملية الإعداد التي ستقود المواهب الرياضية الشابة من مختلف التخصصات الرياضية إلى أولمبياد الشباب في داكار 2022" ي وفقا لبيان الهيئة الاولمبية.

وأضاف : "تم اختيار الرياضيين من قبل الاتحادات المعنية بهذا التجمع الأول ي وكل النفقات من نقل وإيواء تكفلت بها اللجنة الاولمبية والرياضية".

و اتجهت المجموعة الأولى من الوفد الرياضي ي المكونة من 40 شخصا من بينهم عشرة مدربين ومؤطرين اليوم الأربعاء إلى العاصمة المجرية ي بينما من المقرر أن يغادر الفوج الثاني (35 شخصًا) يوم السبت المقبل.

و تدخل هذه العملية في إطار اتفاقية إطار تم توقيعها في ال23 مارس 2018 من قبل الهيئة الاولمبية مع نظيرتها المجرية والتي تغطي عدة جوانب تحسباً للمواعيد الرياضية الدولية المقبلة. و تم التوقيع على هذه الوثيقة بالأحرف الأولى من قبل رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى بيراف ونظيره كريستزتيان كولكسار بحضور بال شميت ي الرئيس السابق للجمهورية المجرية.

المصدر : وأج