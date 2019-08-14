رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمقر رئاسة الجمهورية ، اليوم الاربعاء ، 9 سفراء لدول من اوروبا وامريكا وآسيا الذين سلموا له أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء جدد لبلدانهم في الجزائر .وعقب مراسيم الاستقبال أكد السفراء الجدد عزم ورغبة بلدانهم في التعاون مع الجزائر وتنويعه في مختلف المجالات .

الأرجنتين ترغب في الشراكة مع الجزائر في قطاعات الفلاحة وصناعة السيارات والصحة

تسعى جمهورية الأرجنتين للتنويع من المشهد الاقتصادي والرفع من حجم التبادل التجاري الذي وصل الى حدود 2 مليار دولار وهو ما أكده السفير الجديد بالجزائر لجمهورية الأرجنتين ، مريانو تيمون بادروس ، خلال تقديمه لاوراق اعتماده لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والذي كشف بالمناسبة قائلا : " لقد أبلغت تحيات الرئيس الارجنتيني ماوريسو ماكري لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وتحادثنا عن مسائل سياسية مشتركة بين البلدين ، كم نثمن دور الجزائر في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الساحة الدولية نتقاسم نفس الأهداف ، خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات ، والجزائر تعد احد الشركاء الرئيسيين اقتصاديا وإفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2 مليار دولار و نريد تنويع الاستثمار بين البلدين إلى عديد المجالات وبالخصوص في قطاعات الفلاحة وصناعة السيارات والصحة ."

بلغاريا تبحث عن إعادة بعث العلاقات بين البلدين لما كانت عليه في القرن الماضي

من جهته ، حمل سفير جمهورية بلغاريا الجديد ، رومان بيتروف ، رسالة هو الآخر عنوانها الرئيس " إعادة بعث العلاقات بين البلدين " والذي قال في ميكروفون الإذاعة الجزائرية بلسان عربي :" نأمل في الاستثمار في الفرص الجديدة لاسترجاع العلاقات بين البلدين الى المستوى الذي كان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.كما أضاف عن نواياه العملية بالقول :" هناك إمكانيات بالغة وبحسن النية سأبذل جهدي في هذا الاتجاه ، كما أتمنى أن تنتهي مهمتي بالنجاح الكامل ."

كولومبيا تبحث عن تعميق العلاقات في قطاعات الفلاحة و الصناعة والصيد البحري

من جهتها تسعى دولة كولومبيا لدخول الأسواق الجزائرية بمعادلة مفادها الدخول في تعاون جنوب – جنوب وفي هذا السياق يقول سفير جمهورية كولومبيا الجديد دييغو أوكاديما :" هي فرصة تاريخية لجمهورية كولومبيا ، وهي أول مرة امثل فيها سفارة كولومبيا بالجزائر، وان حكومتي مهتمة كثيرا بتعميق التعاون بين البلدين ، لقد عملنا مع الجزائر في المنظمات العالمية ونحن هنا لتطوير هذه العلاقات ، ويمكننا تعميقها في القطاع الفلاحي والصناعي والتربوي والثقافي أيضا والصيد البحري ".

باكستان ترى في الجزائر شريكا تاريخيا

كما اعتمد رئيس الدولة أوراق اعتماد سفير الدولة الباكستانية الجديد عطاء الله منعم شاهد الذي وصف الجزائر بالشريك التاريخي باعتبارها بوابة لإفريقيا ما يرقى إلى تعميق العلاقات الثنائية ."

كما استقبل رئيس الدولة سفراء كل من جمهورية الصين الشعبية ، إيران والتشاد وغينيا .

المصدر : الإذاعة الجزائرية