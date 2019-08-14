مكة المكرمة : تسجيل حالة الوفاة الـــ 12 في صفوف الحجاج الجزائريين

تم مساء ، اليوم الأربعاء ، تسجيل حالة وفاة جديدة بمكة المكرمة (السعودية) في صفوف الحجاج الجزائريين، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من رئيس البعثة القنصلية الجزائرية. وأكد السفير عبد القادر حجازي ان "الأمر يتعلق بالحاج علاش أحمد البالغ من العمر 88 سنة من ولاية بومرداس الذي توفي بغرفته رقم 409 بفندق السيريجي 6".

ومن جهته صرح رئيس البعثة الطبية الجزائرية الدكتور محمود دحمان بأن المرحوم " توفي إثر سكتة قلبية وكان يعاني من مرض القلب " مشيرا إلى أنه "أصيب بإرهاق جسدي بعد إتمامه مناسك الحج ".

يذكر أنه بهذا يرتفع عدد الحجاج الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة منذ بداية موسم الحج لليوم إلى 12 حاجا.

المصدر : وأج