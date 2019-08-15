المحترف الأول / الجولة الأولى: حامل اللقب في مواجهة وفاق سطيف وداربي واعد بالغرب

يفتتح الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، هذا الخميس بإجراء ستة لقاءات من الجولة الأولى أبرزها المواجهة التي ستجمع حامل لقب الموسم الفارط، اتحاد الجزائر والضيف وفاق سطيف، بينما ستطمح الفرق الصاعدة ضمن حظيرة الكبار في تحقيق نتائج إيجابية من أجل انطلاقة جيدة.

وسيستقبل الاتحاد -الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة - ضيفه السطايفي بملعب عمر حمادي ولكن دون جمهور في أول خرجة له من أجل الدفاع عن لقبه.

وكان النادي العاصمي قد حقق فوزا مهما يوم الجمعة الماضي على حساب نادي سونيداب من النيجر (2-1) لحساب ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم الذي جمع بينهما بنيامي.

أما وفاق سطيف، الذي عاش فترة متوترة بعد وضع رئيس النادي المستقيل حسان حمار رهن الحبس الاحتياطي في قضية رشوة وتزوير في مجال العقار، فسيدخل اللقاء بعدة أسماء جديدة تحت قيادة المدرب الجديد-القديم خير الدين مضوي.

من جهتها، ستدخل شبيبة القبائل -التي يقودها المدرب الجديد، الفرنسي هوبير فيلود- غمار المنافسة أمام نصر حسين داي الذي، بدوره، عرف العديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بالموسم الفارط حيث شهدت فترة الانتقالات الصيفية قدوم 18 لاعبا.

وسيكون نادي بارادو، ثالث ترتيب الموسم الفارط، أمام امتحان صعب عندما يحل ضيفا على العائد لحظيرة الكبار، اتحاد بسكرة، والذي سيلعب كل أوراقه من أجل تسجيل انطلاقة جيدة أمام جماهيره. ومعلوم أن نادي بارادو سيدخل هذا اللقاء معنويات مرتفعة بعد فوزه المهم على نظيره الغيني، النادي الصناعي كامسار (3-0)، في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لحساب ذهاب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما يوم الجمعة الفارط بملعب 5 جويلية (الجزائر).

وستستقبل مولودية الجزائر -التي عرفت عودة المدرب الفرنسي برنار كازوني- بملعب 5 جويلية، الضيف جمعية أمل عين مليلة الذي حافظ على مدربه عزالدين آيت جودي.

وشهدت تشكيلة المولودية قدوم العديد من اللاعبين أبرزهم الدولي الجزائري السابق عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف) والذي سيكون إضافة كبيرة للنادي العاصمي.

وسيواجه شباب بلوزداد، المتوج بكأس الجزائر الموسم الفارط والمرشح بقوة لخلافة اتحاد الجزائر، نادي أهلي برج بوعريريج ببجاية في لقاء يعد بالكثير.

أمام شبيبة الساورة، فستستقبل داخل قواعدها شباب قسنطينة بطل نسخة 2017-2018. ومعلوم أن نادي ''الجسور المعلقة'' سيكون أمام امتحان صعب بملعب بشار الذي غالبا لا يعرف خسارة "نسور الساورة" أمام جماهيرها.

وستعرف هذه الجولة اجراء صدام مباشر بين الوافدين الجديدين نجم مقرة وأولمبي الشلف بملعب 8 ماي 1945 بسطيف كون ملعب مقرة لم يؤهل بعد من قبل الرابطة.

كما سيشهد الغرب الجزائري اقامة داربي واعد بين مولودية وهران و اتحاد بلعباس في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات.

برنامج الجولة الأولى

الخميس 15 أوت:

سطيف : نجم مقرة - اولمبي الشلف (00ر20 / دون جمهور)

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر20 / دون جمهور)

بشار: شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (30ر20)

الحراش (أول نوفمبر) : نصر حسين داي - شبيبة القبائل (00ر17)

بجاية : اهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (30ر20)

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو (00ر21)

الجمعة 16 أوت:

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة (00ر21)

السبت 17 أوت:

وهران : مولودية وهران - اتحاد بلعباس (45ر20).