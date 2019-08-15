مصادر حكومية في جبل طارق: السفينة الإيرانية المحتجزة سيفرج عنها اليوم الخميس

كشفت مصادر حكومية في جبل طارق، اليوم الخميس، أن السفينة الإيرانية "جريس1" المحتجزة في البحر المتوسط سيفرج عنها اليوم.

وذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في 4 يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بنقلها نفطا إلى سوريا بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.

ومن جهتها أعلنت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أنه من المتوقع أن تطلق بريطانيا سراح ناقلة النفط الإيرانية التي تمت مصادرتها قريبا، بعد أن تبادلت سلطات الجانبين الوثائق لتمهيد الطريق لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة في مضيق جبل طارق.

وتوقع السيد جليل إسلامي مساعد شؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، في مؤتمر صحفي اليوم، قرب إبحار ناقلة النفط "غريس 1" المحتجزة بجبل الطارق مجددا في المياه الدولية على المدى القريب.

وأوضح أن احتجاز الناقلة التي ترفع العلم الإيراني في مياه جبل طارق، "كان كيديا وبمزاعم مغلوطة وبأهداف بريطانية مغرضة"، مشيرا إلى أن إيران بذلت على ضوء توقيف الناقلة، جهودا سريعة للإفراج عنها مبينا أن بريطانيا ترغب في معالجة هذا الموضوع.