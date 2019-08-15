دعوة للمشاركة في الطبعة الخامسة للجائزة الكبرى الهاشمي قروابي

افتتحت الجمعية الثقافية الهاشمي قروابي مؤخرا باب الترشح أمام المواهب الشابة في طابع الشعبي للمشاركة في فعاليات الطبعة الخامسة للجائزة الكبرى الوطنية الهاشمي قروابي، حسبما أعلنت عنه الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن التسجيلات الخاصة بهذه الجائزة الكبرى الرامية لاكتشاف و ترقية المواهب الشابة و الأصوات الصاعدة في طابع الشعبي مفتوحة أمام المواهب الشابة الجزائرية من كل الفئات العمرية إلى غاية 30 سبتمبر .

ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة ارسال استخبار مُسجل أو مطلع أغنية يبرز قدراتهم الصوتية إلى الجمعية التي تضع كافة كيفيات المشاركة في المسابقة تحت تصرفهم عبر صفحتها للفيسبوك.

بعد اجتياز مرحلة الانتقاء الأولى سيؤدي المترشحون العشرون الذين وقع عليهم الاختيار أغنية على المسرح أمام لجنة التحكيم.

وتُنظم الجمعية التي أُنشئت للحفاظ على الموروث الثقافي لعميد أغنية الشعبي الهاشمي قروابي الذي رحل عنا سنة 2006 سنويا تكريما لروح الفنان من خلال المسابقة التي تجمع علاوة على المترشحين العديد من فناني الشعبي على الصعيد الوطني و المغاربي.

لطالما تميز الهاشمي قروابي خلال مشواره الفني الذي دام لأكثر من خمسين سنة بقوة صوته و طريقته المميزة في تأدية أغانيه القصيرة التي كتبها الراحل محبوب باتي أو القصيد و ذلك قبل رحيله سنة 2006 تاركا ورائه ارثا لا ينضب من الأغاني.