ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 15 وفاة

ارتفعت حصيلة الوفيات وسط الحجاج الجزائريين الميامين إلى 15 وفاة ، هذا الخميس، حسبما أكده رئيس البعثة القنصلية الجزائرية السفير عبد القادر حجازي.

وقال حجازي لموفد الاذاعة الجزائرية أنه تم تسجيل صبيحة هذا الخميس 15 أوت 2019، ثلاثة وفيات في صفوف الحجاج الجزائريين ويتعلق الأمر بالحاجة بن نعيمة عائشة من مواليد الفاتح جانفي1937 ببلدية سيدي طيفور بولاية البيض، مضيفا أن المتوفية كانت تعاني من متاعب صحية ولقيت حتفها على إثر سكتة قلبية بفندق النوال الذهبي الواقع بالساحة الشرقية للحرم (الجوميزة)، وكانت تتأهب لإنهاء مناسك الحج بطواف الإفاضة.

أما الوفاة الثانية فتتعلق بالحاج إبراهيمي حسين من مواليد 11 ماي 1955 بالسويدانية بالجزائر العاصمة ، توفي على إثر أزمة حادة، أما الوفاة الثاثلة فتتعلق بالحاج دبة مسعود من مواليد 13 ماي 1933 بنزلة ولاية تقرت، وافته المنية بمستشفى الملك فيصل على إثر سكتة قلبية وقدم إلى البقاع المقدسة رفقة زوجته المدعودة بشسخ الزهرة حسب توضيحات السفير عبد القادر حجازي.

وتنطلق أولى رحلات عودة ضيوف الرحمن الجزائريين إلى أرض الوطن ابتداء من السبت المقبل ، حيث عبر عدد من الحجاج عن شوقهم للقاء الأهل والأاصحاب راجين من الله عزوجل أن يتقبل دعواهم للبلاد والعباد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية