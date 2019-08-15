لقاء تشاوري لفعاليات المجتمع المدني لتحضير مبادرتها في الحوار ووضع ارضية توافقية لحل الأزمة

في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الحوار والوساطة اجتماعات وطنية مع كافة مكونات المجتمع تستعد فعاليات المجتمع المدني ممثلة في النقابات والمنظمات المهنية وجمعيات وطنية ومحلية إلى جانب أحزاب سياسية وفواعل من الحراك الشعبي لتنظيم لقاء تشاوري هذا السبت والذي يعد أحد المبادرات السياسية المرتكزة على أرضية مبادرة الـ15 جوان الماضي .

وفي هذا الجانب أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والناطق باسم كونفدرالية النقابة الجزائرية الياس مرابط انه في الـ15 جوان المنصرم تم الخروج بمشروع ارتأينا فيه الحل للخروج من الأزمة من خلال جمع قدر الامكان من الجزائريين حول ارضية جامعة ودعمها لتجسيدها على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث ذاته بالقول "ما عطلنا عن هذا المسعى أنه كانت فيه مبادرات لاحزاب سياسية غير اننا باشرنا في الـ6 جويلية لقاءاتنا مع الاحزاب وشخصيات وطنية واتصلنا بشباب وطلبة وناشطين في الحراك ووصلنا إلى قناعة الذهاب نحو جلسة تشاورية .

وأبرز رئيس المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني ربيع زغلامي أن مكونات المجتمع المدني تعمل على جمع الاقتراحات التي من شأنها أن تكون ورقة طريق ضابطة للمشهد السياسي.

كما أكد رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي أن هذا الاجتماع سيحاول ولأول مرة جمع عدة تشكيلات سياسية على طاولة الحوار لإذابة الجليد أولا والأخذ بالمقترحات ثانيا وللالتقاء في نقطة ثالثة ندوة جامعة مضيفا أن الحوار يجب أن يكون حول أشياء ملموسة للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف شفافة.

عقد مجالس ولائية ووطنية لنقابات التربية لتحديد آليات لدعم الحراك

من جهته أكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أنه بعد الدخول المدرسي ستعقد مجالس ولائية ووطنية للنقابات ستحدد من خلالها الاستراتيجيات والآليات التي سيدعم بها أساتذة الاطوار الثلاثة وموظفو قطاع التربية الحراك الشعبي.

كما كشف الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية زبير روينة انه سيجمع نقابات التربية الوطنية لقاء تشاوريا هذا السبت بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي سجلت نقاط توافق مشتركة ستجسد ضمن ميثاق الالتزام وسنجري بعدها لقاءات تشاورية على أمل اننا نقوم بتنظيم ندوة وطنية نعرض فيها مبادرة .

وقرر عمال قطاع التربية تأجيل اعادة فتح مختلف الملفات المهنية المطروحة إلى غاية اياد حلول للأزمة السياسية التي تشهدها بلادنا منذ قرابة الـ7 أشهر