رابحي :حل مشاكل البلاد يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية بعد حوار "جامع وبناء"

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي هذا الخميس إن حل المعضلات التي تواجهها الجزائر يكمن في "إعداد انتخابات رئاسية عبر حوار جامع وبناء".

وأوضح رابحي --في حفل استقبال جمعه بمديري القطاع بمقر الوزارة بمناسبة عيد الأضحى-- أن الشعب الجزائري "لديه قناعة بأن حل مشاكل البلاد يمر عبر الانتخابات" وهذا من خلال "حوار صادق وديمقراطي" مضيفا أن "الدولة بكل مؤسساتها تؤدي واجبها وتحاول الرد على ما تتطلبه جميع القطاعات".

وأعاد الوزير التنويه بدور الحكومة الحالية التي "تعمل ليل نهار من أجل تلبية متطلبات المجتمع في جميع القطاعات".

واعتبر رابحي من جهة أخرى بأن هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية "رفع أداء القطاع"مضيفا أن عيد الاضحى مناسبة لإعادة التأكيد على قيم التآزر والاتحاد بين الجزائريين.

وحضر حفل الاستقبال مختلف مديري المؤسسات التابعة للقطاع على غرار المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية فخر الدين بلدي والمدير العام للتلفزيون سليم رباحي والمديرة العامة للإذاعة نصيرة شريد.

كما حضر أيضا المدير العام للمركز الدولي للصحافة محمد طاهر بديار والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام محمد سعيد أوصديق.