ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الجزائريين إلى 16 وفاة

إرتفع عدد وفيات الحجاج الجزائريين مساء اليوم الخميس إلى 16 حاجا حسب حصيلة مؤقتة وفقا لما أكده لـــ"وأج" رئيس البعثة القنصلية. وصرح السفير عبد القادر حجازي أنه تم تسجيل وفاة "الحاجة بنت الحاج فرحاوي المولودة في 1 ماي 1947 (56 سنة) ببلدية تاجنة دائرة بوزغاية ولاية الشلف".

من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية الدكتور دحمان محمود أن المتوفية لفظت أنفاسها بمستشفي الملك عبد العزيز بمكة إثر سكتة قلبية وهذا نتيجة نزيف دموي حاد وكانت تعاني من قبل من مرض القلب".

وجدد التأكيد أن الإرهاق الجسدي وارتفاع درجة الحرارة من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الوفيات.

من ناحية أخري أبرز ذات المتحدث أن "فرقته الطبية قامت خلال المشاعر ( عرفه - مزدلفة -مني) بكشف وفحص 495 حاجا وتقديم العلاج ل 216 حاجا ونقل 51 حاجا إلى المستشفيات السعودية بمني".

المصدر : وأج