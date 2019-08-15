الرابطة المحترفة الأولى : نصر حسين داي و شبيبة القبائل يتعادلان بدون أهداف

تعادل فريقا نصر حسين داي وشبيبة القبائل بنتيجة (0-0)ك لحساب الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في لقاء جمع بينهما عشية اليوم الخميس بملعب أول نوفمبر بالحراش (الجزائر) بعد هذه النتيجة يحتل الفريقان مؤقتا ريادة الترتيب برصيد نقطة واحدة في انتظار إجراء باقي المباريات.

وستجري المباريات المتبقية لهذه الجولة مساء اليوم الخميس و يومي الجمعة و السبت حسب البرنامج الذي أعدته الرابطة المحترفة لكرة القدم.

نتيجة جزئية:

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 0-0

برنامج مباريات سهرة اليوم:

سطيف : نجم مقرة - اولمبي الشلف (00ر20 / دون جمهور)

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر20 / دون جمهور)

بشار: شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (30ر20)

بجاية : أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (30ر20)

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو (00ر21)

الجمعة 16 أغسطس:

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة (00ر21)

السبت 17 أغسطس:

وهران : مولودية وهران - اتحاد بلعباس (45ر20).

المصدر : وأج