استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص الاحتلال مساء اليوم الخميس بالقدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعدي وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة مساء اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شابين بدعوى تنفيذهما عملية طعني وأصابت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك بعدما اقتحمته وأجبرت المتواجدين فيه على إخلائه.

وحسب مصادر فلسطينية فإن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص تجاه مواطنين فلسطينيين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية للمسجد الأقصى ي وأعلن بعدها عن استشهاد أحدهما فيما أصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطةكما أصيب حارس بالمسجد الأقصى بالرصاص الحي.

وأفادت وزارة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك. وكذا الطرقات المؤدية إلى باب السلسلة ومنعت الدخول إلى القدس القديمة.

المصدر : الوكالات