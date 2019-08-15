مجلس الأمن الدولي يعقد غدا جلسة مغلقة لبحث إجراءات الهند في كشمير

أعلن دبلوماسيون إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة غدا الجمعة لبحث قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي يخضع لها من إقليم جامو وكشمير.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس بأن قرار انعقاد الجلسة جاء بناء على طلب من الصيني إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمني عقب رسالة رسمية بعثتها باكستاني منتصف الأسبوع الجاري إلى السفيرة البولندية السيدة جوانا برونتسكا التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري.

وأفاد السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني بأن سياسة الهند تهدد أمن واستقرار منطقة جنوب آسياي مبينا أن عقد مجلس الأمن اجتماعا لمناقشة إجراء الهند والوضع المتدهور في جامو وكشمير يعد نجاحا دبلوماسيا كبيرا لباكستان.

ولا يرجح أن يقوم المجلس الذي يضم 15 دولة بأي تحركي إذ تدعم الولايات المتحدة عادة الهند بينما تدعم الصين باكستان.

يشار إلى أن القرار الذي اتخذته الهند يوم 5 أغسطس الجاري يحرم إقليم جامو وكشمير من حق وضع القوانين الخاصة بهي كما يتيح لغير المقيمين به شراء عقارات فيه فيما قطعت سلطات نيودلهي الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عدة قرارات عام 1948 وفي الخمسينيات من القرن الماضي بشأن النزاع بين الهند وباكستان على الإقليمي بما في ذلك قرار ينادي بضرورة إجراء استفتاء لتحديد مستقبل كشمير ذات الأغلبية المسلمة فيما تنتشر قوات أممية لحفظ السلام في الإقليم منذ عام 1949 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجارتين النوويتين.

المصدر : الوكالات