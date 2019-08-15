الرابطة المحترفة الأولى: حامل اللقب يكسر جناح النسور بصعوبة وفوز تاريخي لنجم مقرة

حقق حامل اللقب فريق اتحاد الجزائر بداية موفقة في الموسم الكروي الجديد في حين سجل الصاعد الجديد نجم مقرة فوزا تاريخيا في أول موسم له في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي انطلقت اليوم الخميس بإجراء الجولة الأولى والتي تتواصل يومي الجمعة والسبت.وفي مباراة جرت دون جمهورك قلب اتحاد الجزائر تأخره في النتيجة إلى فوز صعب لكنه ثمين أمام الضيف وفاق سطيف الذي تقدم بهدف من مهاجمه بوقلمونة بعد نصف ساعة عن البداية غير أن تشكيلة "سوسطارة" أنقذت نفسها بهدفين سجلا مع نهاية الشوطين الأول والثاني عبر مفتاح (45+1) وخمايسية (90+2).

وكان "النسر السطايفي" على وشك مضاعفة النتيجة غير أن بوقلمونة ضيع ضربة جزاء نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الذي حرمه ربيع مفتاح من هدف آخر إثر تضييعه لركلة جزاء أيضا. ويتصدر حامل اللقب ترتيب البطولة بثلاث نقاطك في حين يحتل الوفاق وسط الترتيب دون رصيد.

من جهة أخرى سجل الصاعد الجديد نجم مقرة أول فوز له في تاريخه ضمن بطولة النخبة إثر تغلبه على الصاعد الآخر أولمبي الشلف بهدف دون مقابل وقعه بولعنصر (د36) في لقاء جرى بملعب 8 ماي بسطيف ودون جمهور.ويتقاسم النجم صدارة الترتيب مع اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة واتحاد بسكرة بثلاث نقاط لكل فريق.

وعقب المباراة صرح مدرب نجم مقرة كريم زاوي على أمواج الإذاعة الوطنية "اشكر اللاعبين الذين لعبوا بكل عزيمة بحصدهم لثلاث نقاط تاريخية. حضرنا اللقاء جيدا رغم قلة خبرتنا. وهذا الفوز سيحررنا تحسبا لبقية المشوار".

من جانبه لم يفوت الصاعد الجديد اتحاد بسكرة فرصة حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم عندما استضاف نادي بارادو وحقق عليه الأهم (1-0) من توقيع اللاعب مساعدية (د 21).

نفس المهمة أنجزتها شبيبة الساورة عندما فازت على شباب قسنطينة بهدف نظيف أمضاه المخضرم سيد علي يحي شريف في الدقيقة (50)ك تحت قيادة المدرب الشاب واللاعب السابق لنادي الجنوب مصطفى جاليت. وتحتل الشبيبة بفضل هذا الفوز صدارة الترتيب رفقة ثلاثة أندية أخرى برصيد ثلاث نقاط.

بالمقابل فوت شباب بلوزداد فرصة العودة إلى الديار بالزاد كاملا أمام أهلي برج بوعريريج عندما كان متفوقا منذ الدقيقة 18 بهدف من سالمي غير أن المحليين عدلوا النتيجة قبل دقائق قليلة عن النهاية عبر درواش.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس انتهت المواجهة المقدمة بين نصر حسين داي وشبيبة القبائل كما بدأت (0-0) في لقاء لم يرق الى تطلعات جمهور التشكيلتين.

ويتوسط الترتيب الأندية المتعادلة في الجولة الأولى وهي: نصر حسين داي شبيبة القبائل أهلي البرج وشباب بلوزداد برصيد نقطة وحيدة لكل منهم.

وتتواصل هذه الجولة يوم الجمعة بإجراء لقاء مولودية الجزائر أمام الضيف جمعية عين مليلة بملعب 5 جويلية بالعاصمة (00ر21)ك فيما تختتم يوم السبت بمقابلة مولودية وهران أمام اتحاد بلعباس في داربي الغرب بملعب الشهيد زبانة بوهران (45ر20).

المصدر : وأج