إرتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 17 حاجا والبحث جار عن 3 حجاج تائهين

إرتفع عدد الوفيات وسط الحجاج الحزائريين الجمعة الى 17 حاجا حسب حصيلة مؤقتة وفقا لما أکده رئيس البعثة القنصلية .

وصرح السفير عبد القادر حجازي أنه تم فجر اليوم تسجيل "وفاة الحاجة حمزة عائشة من مواليد 21 فيفري 1941 (78سنة) من ولاية عنابة".

وإستنادا لرئيس البعثة الطبية الدکتور محمود دحمان فإن المتوفية لفظت انفاسها بإحدي المستشفيات السعودية إثر جلطة قلبية حيث کانت تعاني من مرض القلب".

من جهة أخري أوضح ذات المتحدث أنه يوجد حاليا 15 حاجا بالمستشفيات السعودية بمكة بعضهم يعاني من مرض القلب والبعض الآخر أصيب بنزيف دموي وأحدهم أصيبت أعضائه السفلي بالشلل".

وأشار الي أن هناك 6" مرضي يقبعون بالمصحة الإستشفائية للبعثة بمرکز مكة حالتهم خطيرة: 4 منهم يعانون من مرض القلب و 1 يعاني من مرض البارکنسن و2 مصابين بأمراض عقلية".

وأضاف نفس المصدر أن "لجنة طبية سوف تجتمع من أجل تحضير قائمة لنقل هؤلاءالمرضي حسب الأولوية الي المستشفيات الجزائرية".

من جانبه كشف الرائد بن سالم عن بعثة الحماية المدنية إلى البقاع المقدسة عن تسجيل 223 تيهان وإرشاد وتوجيه للحجاج الجزائريين من بينها 23 حالة تيهان ، تم العثور على 20 منهم بينما تم تكثيف البحث عن الثلاثة حجاج الآخرين ، يتوقع العثور عليهم خلال الاربع وعشرين ساعة لمقبلة.

وتنطلق أولى رحلات عودة ضيوف الرحمن الجزائريين إلى أرض الوطن ابتداء من السبت المقبل ، حيث عبر عدد من الحجاج عن شوقهم للقاء الأهل والأاصحاب راجين من الله عزوجل أن يتقبل دعواهم للبلاد والعباد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية